Вот почему всё, что вы знаете о наборе веса, - неправда

Вот почему всё, что вы знаете о наборе веса, - неправдаОбъяснил профессор
Считается, что иметь слишком много жира - вредно. Но так ли это на самом деле? И что вообще значит это - «слишком много»?
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В основном мы неправильно понимаем, что происходит с телом, когда мы набираем или теряем вес. Обычно люди думают, что теряют или приобретают жировые клетки. Но это неправда. Дело в том, что жировые клетки - это что-то вроде воздушных шаров. Когда вы худеете, они уменьшаются, и наоборот. А само количество жировых клеток не меняется.
Жировые клетки, как и воздушные шары, будут расширяться до тех пор, пока это возможно. Но они не лопаются. И в этом проблема, потому что если жира слишком много, то он переходит в печень, мышцы. И когда в организме человека больше жира, чем он может без вреда для здоровья хранить, у него повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака.
И второе: слишком много жира - это сколько? В зависимости от индивидуальных биологических особенностей человека жировые клетки могут расширяться до разных размеров. К примеру, жителям Азии вовсе не нужно набирать много килограммов, чтобы заболеть диабетом 2 типа, в то время как другие люди должны накопить для этого больше жира.
Степень, в которой жировые клетки увеличиваются в размерах, сильно связана с генетикой. И это определяет способность человека носить жир без вреда для здоровья. Поэтому «слишком много жира» - это очень индивидуально для каждого.
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