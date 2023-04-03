Вот почему всё, что вы знаете о наборе веса, - неправда

В основном мы неправильно понимаем, что происходит с телом, когда мы набираем или теряем вес. Обычно люди думают, что теряют или приобретают жировые клетки. Но это неправда. Дело в том, что жировые клетки - это что-то вроде воздушных шаров. Когда вы худеете, они уменьшаются, и наоборот. А само количество жировых клеток не меняется.

Жировые клетки, как и воздушные шары, будут расширяться до тех пор, пока это возможно. Но они не лопаются. И в этом проблема, потому что если жира слишком много, то он переходит в печень, мышцы. И когда в организме человека больше жира, чем он может без вреда для здоровья хранить, у него повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака.