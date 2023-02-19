Вот сколько должен длиться отпуск, по мнению учёных

По словам психолога и лауреата Нобелевской премии Даниэля Канемана, короткий отпуск так же хорош, как и длинный. И иногда даже лучше.

Исследования человеческой памяти показывают, что спустя некоторое время после отпуска нам становится всё равно, сколько дней отпуск длился. Важными становятся лишь моменты, которые породили воспоминания.

Вообще человек имеет две разновидности «я». Это «я ощущающее» и «я помнящее». Первое связано с тем, что мы чувствуем в настоящий момент, второе - с тем, что мы помним. И счастье зависит как раз от второго.