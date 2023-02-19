Вот сколько должен длиться отпуск, по мнению учёных

Вот сколько должен длиться отпуск, по мнению учёныхВовсе не две недели
У двухнедельного отпуска есть преимущества перед недельным: длится он всё-таки дольше. Но научные исследования показывают, что вспоминать человек будет лишь уникальные события. Поэтому и дополнительные дни особого значения не имеют. Так сколько же лучше всего отдыхать?
Фото: Vertava Health
По словам психолога и лауреата Нобелевской премии Даниэля Канемана, короткий отпуск так же хорош, как и длинный. И иногда даже лучше.
Исследования человеческой памяти показывают, что спустя некоторое время после отпуска нам становится всё равно, сколько дней отпуск длился. Важными становятся лишь моменты, которые породили воспоминания.
Вообще человек имеет две разновидности «я». Это «я ощущающее» и «я помнящее». Первое связано с тем, что мы чувствуем в настоящий момент, второе - с тем, что мы помним. И счастье зависит как раз от второго.
Hindustan Times
Поскольку чувство счастья и удовлетворения зависят от того, какие воспоминания у нас остались после отпуска, то долгий отпуск - это бессмысленная трата времени и денег.
Если хочется действовать в угоду «я ощущающему», то можно выбрать долгий отпуск. Однако, как говорит Канеман, если хочется в длительной перспективе быть довольным пережитыми моментами, то лучше брать короткий отпуск. Мозг хорошо запоминает моменты, когда происходит что-то значимое или новое. А двухнедельный отдых едва ли будет постоянно наполнен подобными моментами. И с точки зрения памяти и сохранения воспоминаний длительный отпуск принесёт тот же результат, что и 7-дневный.
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