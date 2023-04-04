Вот сколько времени у людей уходит на формирование первого впечатления о вас

Вот сколько времени у людей уходит на формирование первого впечатления о васЛюди первым делом замечают вашу одежду, улыбку и ваши глаза
Первое впечатление может сильно повлиять на формирование и других мнения о вас. Обычно уходит на это совсем мало времени.
Фото: Inc.
Обычно первое впечатление формируется всего за 27 секунд после знакомства с человеком. Хотя 1/3 опрошенных в исследовании 2000 взрослых, как выяснилось, составляют о других своё мнение менее чем за 10 секунд.
Лучшими способами сформировать положительное впечатление оказались дружелюбная улыбка (51%), хорошие манеры (43%), зрительный контакт (35%). Также важно было приходить вовремя (29%), быть разговорчивым (23%), носить элегантную одежду (15%).
В ходе исследования удалось узнать, что больше всего люди стремятся произвести хорошее впечатление на других при приёме на работу, на свидании, при знакомстве с родителями партнёра.
При этом все мы подсознательно формируем первое впечатление о других каждый день.
Кроме того, проведённое исследование показало, что 40% людей обычно нервничают и 35% - беспокоятся при первой встрече с новыми людьми. А вот спокойно себя чувствуют только 23%.