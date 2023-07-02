Вот в какой позе полезнее всего спать для хорошего пищеварения

Исследования, как отмечает эксперт, показывают, что для поддержания здоровья пищеварительной системы лучше всего спать на левом боку. Во время сна на этом боку желудок и желудочный сок находятся ниже пищевода, и это уменьшает изжогу и симптомы расстройства пищеварения.

Специалист в области сна и генеральный директор Mattressnextday Мартин Сили также подчеркнул, что при сне на правом боку увеличивается риск попадания желудочной кислоты обратно в пищевод. Это может плохо сказаться на состоянии тех, кто страдает изжогой или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

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