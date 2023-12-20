ВОЗ о новом варианте COVID: вызывает интерес

ВОЗ о новом варианте COVID: вызывает интересНо эксперты говорят о низком риске
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла штамм коронавируса JN.1 к вариантам, которые вызывают интерес. Несмотря на то что JN.1 обладает способностью обходить иммунную систему и может похвастаться повышенной трансмиссивностью, эксперты заверяют общественность, что риск остается низким, и нет никаких доказательств увеличения тяжести заболевания.
Этот вариант, ранее входивший в линию BA.2.86, теперь выделилил в отдельный «вариант, представляющий интерес». По данным ВОЗ, существующие вакцины по-прежнему считаются эффективными против JN.1 и другими циркулирующими вариантами COVID-19.
В США, по данным CDC, на долю JN.1 приходится от 15 до 29% случаев заболевания. Обнаруженный в США с сентября, JN.1 также был выявлен в семи случаях в Китае. Несмотря на пристальное внимание к этому новому варианту, органы здравоохранения утверждают, что существующие профилактические меры и вакцины по-прежнему являются надежной защитой.
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