ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию по обезьяньей оспе. В последний раз такое было только с COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы — там возможность заражения высока. «Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — сказал Тедрос.

По данным ВОЗ, на сегодня выявлено более 16 тысяч случаев заражения обезьяньей оспой в 75 странах мира. Из них пять случаев были смертельными.

Напомним, как минимум один случай оспы обезьян ранее выявили в России. Заболел пациент, вернувшийся в Санкт-Петербург из Португалии.