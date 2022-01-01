ВОЗ признала болезнью чрезмерную любовь к компьютерным играм

Решение о включении игрового расстройства в МКБ-11 было принято благодаря анализу фактических данных, выполненным экспертами разных научных дисциплин. Во многих странах мира уже разработаны программы лечения людей игровым расстройством.

Эксперты отметили, что диагноз «игромания» может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. При этом нельзя считать любую повышенную игровую активность игровым расстройством. Кроме того, исследования показывают, что расстройство затрагивает лишь небольшую часть геймеров. При нём поведение должно быть достаточно серьёзным, чтобы вызвать значительное нарушение в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной или других важных сферах функционирования, а также проявляться чётко в течение как минимум 12 месяцев.