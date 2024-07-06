ВОЗ расширил список канцерогенов: чего теперь опасаться

Тальк, минерал природного происхождения, используемый в различных порошках и косметике, имеет ограниченное количество доказательств, связывающих его с раком яичников, и достаточное количество доказательств канцерогенности у животных и в клеточных культурах.

Акрилонитрил, используемый в производстве некоторых полимеров для одежды, ковров, пластмасс и строительных материалов, однозначно связан с раком легких и, возможно, с раком мочевого пузыря. Он также присутствует в сигаретном дыме и загрязненном воздухе.

IARC подчеркивает, что эти классификации указывают на силу доказательств, связывающих эти вещества с раком, а не на уровень риска, который может сильно варьироваться в зависимости от продолжительности и интенсивности воздействия.

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