Воздух в легких смогли отследить в реальном времени

Опубликовано 27 декабря 2024, 19:301 мин.
Воздух в легких смогли отследить в реальном времениНовый метод сканирования
Новый метод сканирования, разработанный исследователями из Университета Ньюкасла, позволяет увидеть, как воздух движется в легких и выходит из них в режиме реального времени. В этом методе используется специальный газ под названием перфторпропан, который виден на снимках МРТ. Он позволяет врачам отслеживать функцию легких у пациентов с астмой, ХОБЛ и тех, кто перенес трансплантацию легких.
© Newcastle University
Сканирование позволяет определить, какие участки легких плохо вентилируются, что помогает врачам оценить эффективность лечения. Например, команда продемонстрировала этот метод, показав, как ингалятор улучшает вентиляцию легких у пациентов с астмой.
У пациентов, перенесших трансплантацию легких, сканирование может выявить ранние признаки отторжения легких, даже до того, как традиционные тесты покажут какие-либо проблемы. Это может привести к более раннему вмешательству и улучшению ухода за реципиентами трансплантата.
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