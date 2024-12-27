Воздух в легких смогли отследить в реальном времени

Сканирование позволяет определить, какие участки легких плохо вентилируются, что помогает врачам оценить эффективность лечения. Например, команда продемонстрировала этот метод, показав, как ингалятор улучшает вентиляцию легких у пациентов с астмой.

У пациентов, перенесших трансплантацию легких, сканирование может выявить ранние признаки отторжения легких, даже до того, как традиционные тесты покажут какие-либо проблемы. Это может привести к более раннему вмешательству и улучшению ухода за реципиентами трансплантата.

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