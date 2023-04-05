Возраст - не приговор: в чем особенности секса после 60 лет

Возраст - не приговор: в чем особенности секса после 60 летОпыт “решает”
В беседе с Лентой.ру психолог Ильмир Такаев пояснил, что хотя ближе к старости некоторые мужчины могут испытывать проблемы с эрекцией, а женщины - с сухостью влагалища, пожилые люди часто получают более глубокое и продолжительное удовольствие от секса.
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Это может быть связано с их опытом, уверенностью и меняющимся с возрастом психологическим восприятием секса.
Некоторые люди могут испытывать большую эмоциональную связь со своим партнером, в то время как другие могут испытывать страх или беспокойство, связанные с возможными проблемами со здоровьем или социальными ожиданиями. Такаев подчеркнул, что общение с партнером является ключом к снятию эмоциональных проблем, а удовольствие можно получить не только от полового акта, но и от общения и других видов тактильного контакта.
Пожилым любовникам можно также сосредоточиться на других аспектах секса, таких как ласки и поцелуи, и тем более не сравнивать себя с другими.
Такаев также посоветовал в пожилом возрасте продолжать пользоваться средствами предохранения, а людям, испытывающим эмоциональные проблемы, связанные с сексом, обратиться за помощью к психологу или сексологу.
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