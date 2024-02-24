Возврат в офис не повысил прибыль компаний, а лишь навредил сотрудникам

В исследовании, проведенном учеными из Питтсбургского университета, изучались 457 компаний из списка S&P 500 с июня 2019 года по январь 2023 года, сравнивались компании с мандатами RTO и без них. В то время как пандемия нарушила работу всех сотрудников, некоторые из них преуспели в условиях работы на дому, наслаждаясь гибкостью и удобством. Однако другие столкнулись с такими проблемами, как размытые границы между работой и личной жизнью и социальная изоляция. Вопреки распространенному мнению, исследование не выявило никаких доказательств того, что мандаты RTO улучшают финансовые показатели компании. Такие показатели, как цена акций и рентабельность, не выявили существенной разницы между компаниями с политикой RTO и без нее.

Однако исследование выявило и обратную сторону RTO: значительное снижение удовлетворенности сотрудников. После введения RTO оценки сотрудников по таким параметрам, как общая удовлетворенность работой, баланс между работой и личной жизнью, высшее руководство и корпоративная культура, значительно снизились. Интересно, что оценки по другим факторам, не связанным с RTO, остались неизменными, что позволяет предположить, что снижение было связано именно с политикой возвращения в офис.

В исследовании признаются ограничения, включая короткий период времени для наблюдения долгосрочных эффектов и совпадение с периодом нехватки рабочей силы.

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