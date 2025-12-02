Впервые 3D-печатная роговица вернула зрение почти слепому пациенту

Операцию провели специалисты Глазного института Рамбам в Хайфе совместно с компанией Precise Bio. В отличие от обычных трансплантаций, здесь использовали не донорскую роговицу, а ткань, выращенную из клеток в лаборатории.

Из одной донорской роговицы можно вырастить до 300 имплантов, что значительно увеличивает доступность лечения.

Компания также отмечает, что в будущем подобный подход может применяться для создания тканей сердца, печени или почек. Но это потребует долгих исследований и проверок.

