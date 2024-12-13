Юридическая фирма Morgan & Morgan представляет интересы Брайса Мартинеса, молодого человека из Пенсильвании, у которого в 16 лет был диагностирован диабет второго типа и жировая болезнь печени. В иске утверждается, что UPF — это «промышленная имитация пищи», изготовленная с использованием химических веществ и добавок, которые вредят здоровью людей.

Компании якобы использовали стратегии табачных компаний 1980-х годов для того, чтобы сделать UPF-фармпрепараты вызывающими привыкание. Адвокаты утверждают, что компании сознательно игнорировали риски для здоровья, чтобы получить максимальную прибыль.

Компании также обвиняются в том, что они скрывают опасность UPF и лживо рекламируют их как безопасные для регулярного употребления детьми. Представители пищевой промышленности отвергают эти обвинения, заявляя, что их внимание сосредоточено на безопасности продуктов питания и инновациях для удовлетворения потребностей потребителей.

Согласно иску, исследования связывают UPF с ожирением, диабетом, раком и психическими расстройствами, а у 12% американских детей наблюдаются признаки зависимости от этих продуктов.

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