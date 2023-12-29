Впервые за 30 лет зафиксировали случай заражения лошадиным энцефалитом

ЗКЭ — редкое вирусное заболевание, которое передается комарами. Вирус может заражать как лошадей, так и людей, а птицы также могут быть переносчиками. В Аргентине ЗКЭ эндемичен в северной и центральной частях страны. Последняя вспышка ЗКЭ у лошадей произошла в 1982—1983 годах.

У мужчины, заразившегося ЗКЭ, в конце ноября появились симптомы, включая дезориентацию, головную боль, головокружение, боль в мышцах и лихорадку. Он был госпитализирован и помещен на аппарат искусственной вентиляции легких на 12 дней. После этого его выписали из больницы, но он все еще находится под наблюдением врачей.

ВОЗ предупреждает, что люди, которые живут, работают или участвуют в активном отдыхе в эндемичных районах, подвергаются повышенному риску заражения вирусом WEЗКЭ. Специфического лечения не существует, но поддерживающая терапия может помочь повысить шансы на выживание.

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