Впервые за долгое время: Apple значительно изменит интерфейс умных часов

16:09, 03 апреля 2023
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Впервые за долгое время: Apple значительно изменит интерфейс умных часовНо подробностей нет
По словам обозревателя Марка Гурмэна из Bloomberg, watchOS 10 получит значительные обновления пользовательского интерфейса для Apple Watch в 2023 году.
Фото: Unsplash
К сожалению, что конкретно изменится, Гурмэн не сообщил. Он добавил, что в новых моделях Apple Watch, которые появятся позже в этом году, ожидаются лишь незначительные аппаратные изменения.
Apple должна представить watchOS 10 на конференции WWDC, которая пройдёт с 5 по 9 июня. Ожидается, что там же компания покажет iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 и tvOS 17, а также, возможно, новую гарнитуру смешанной реальности.
Стоит отметить, что последние несколько лет дизайн watchOS практически не менялся.