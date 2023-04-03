Впервые за долгое время: Apple значительно изменит интерфейс умных часов

К сожалению, что конкретно изменится, Гурмэн не сообщил. Он добавил, что в новых моделях Apple Watch, которые появятся позже в этом году, ожидаются лишь незначительные аппаратные изменения.

Apple должна представить watchOS 10 на конференции WWDC, которая пройдёт с 5 по 9 июня. Ожидается, что там же компания покажет iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 и tvOS 17, а также, возможно, новую гарнитуру смешанной реальности.

Стоит отметить, что последние несколько лет дизайн watchOS практически не менялся.