Врач дал один простой совет всем, кто хочет похудеть

22:30, 30 октября 2023
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Врач дал один простой совет всем, кто хочет похудетьСледуйте всегда этой рекомендации
Большинство людей могут похудеть при помощи диеты и физических упражнений. Но не всем удаётся легко сбросить лишний вес.
Учёные из Университета Бирмингема выяснили, что употребление 500 мл воды за 30 минут до основного приёма пищи может помочь быстрее сбросить вес. Как правило, чем больше воды человек пьёт, тем он здоровее.
В ходе исследования специалисты обнаружили, что те, кто за 30 минут до еды выпивал 500 мл воды, теряли в среднем на 1,3 кг больше, чем люди, которые этого не делали. За 12 недель им удалось скинуть 4,3 кг, а те, кто воду не пил, - 0,8 кг в среднем.
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Источник:Daily Express
Автор:Валерия ФилимоноваТеги:
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