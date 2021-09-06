Врач дал рекомендации по укреплению иммунитета перед новой вспышкой коронавируса

Главврач "Коммунарки" Денис Проценко и практикующий врач Антон Ершов считают, что заболеваемость ковидом и гриппом возрастёт к концу сентября. То есть для укрепления организма у нас остаётся несколько недель.

Помимо прививки, Антон Ершов советует следовать нескольким правилам: очищать и пролечивать очаги хронических инфекций, "привести в порядок" неинфекционные хронические заболевания (сахарный диабет, артериальную гипертензию - в особенности), привести в норму количество цинка, витаминов A, C, D в организме, не переохлаждаться, не переутомляться, не пить для профилактики иммуностимуляторы.

Пункт о приёме лекарств для усиления иммунитета вызывает интерес, пишет автор материала Адель Романенкова. Для объяснения принципа воздействия таких препаратов на здорового человека врач приводит пример: это как занятия физической активностью перед походом в спортзал. То есть иммуностимуляторы лишь впустую перенапрягают наш иммунитет.