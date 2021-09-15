Врач-диетолог рассказала, чем нужно питаться больным ковидом при потере аппетита

Фитнес и здоровье
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Врач-диетолог рассказала, чем нужно питаться больным ковидом при потере аппетитаЭти продукты содержат все нужные вещества
Медик Наталья Круглова дала рекомендации по питанию пациентам, заражённым коронавирусом. Об этом сообщил "Лайф".
Эксперт отмечает, что отсутствие аппетита не должно стать причиной отказа от еды вообще. Хотя этот симптом зачастую встречается у тех, кто болеет ковидом в тяжёлой форме. Из-за необходимости бороться с заболеванием у организма не остаётся энергии на переваривание пищи.
В этом случае решением проблемы станет употребление специальных питательных смесей, говорит Наталья Круглова. Приобрести их можно в аптеках. Они бывают в виде порошка (необходимо разводить водой) и в уже готовом виде (продаются в бутылках). В этим смесях содержатся все витамины, минералы и прочие вещества, которые нужны больному.