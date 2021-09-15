Врач-диетолог рассказала, чем нужно питаться больным ковидом при потере аппетита

В этом случае решением проблемы станет употребление специальных питательных смесей, говорит Наталья Круглова. Приобрести их можно в аптеках. Они бывают в виде порошка (необходимо разводить водой) и в уже готовом виде (продаются в бутылках). В этим смесях содержатся все витамины, минералы и прочие вещества, которые нужны больному.