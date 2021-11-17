Врач-эксперт предположил, каким образом может завершиться пандемия COVID-19

Надеяться на исчезновение вируса, по мнению врача Тимур Пестерев, однозначно не стоит, сообщает «Лайф». Темп, в котором жители России движутся к коллективному иммунитету, слишком медленный. Поэтому, скорее всего, COVID-19 будет существовать ещё долго.

Один из вариантов, который приведёт к окончанию пандемии, - это изменение самого вируса и переход его к другому «хозяину». Об этом говорил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Тимур Пестерев отмечает, что вирусы действительно крайне изменчивы.