Врач-эксперт предположил, каким образом может завершиться пандемия COVID-19

Врач-эксперт предположил, каким образом может завершиться пандемия COVID-19Есть один наиболее вероятный вариант
Надеяться на исчезновение вируса, по мнению врача Тимур Пестерев, однозначно не стоит, сообщает «Лайф». Темп, в котором жители России движутся к коллективному иммунитету, слишком медленный. Поэтому, скорее всего, COVID-19 будет существовать ещё долго.
Один из вариантов, который приведёт к окончанию пандемии, - это изменение самого вируса и переход его к другому «хозяину». Об этом говорил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Тимур Пестерев отмечает, что вирусы действительно крайне изменчивы.
Второй вероятный сценарий - это внезапное исчезновение, подобно вирусу атипичной пневмонии SARS или вирус ближневосточной лихорадки MERS. Однако Пестерев на это заявляет, что названные болезни не исчезли - просто ими заразиться гораздо сложнее, чем ковидом.
А вот третий вариант, как считает врач-эксперт, является наиболее вероятным. Это нахождение вируса среди людей постоянно, как случилось с гриппом. Специалист предполагает, что в будущем может возникнуть отдельная популяция людей, которая сможет сжиться с COVID-19 и не замечать его.