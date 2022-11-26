Врач: какие три эмоции вредят вашему сердцу

Лоу объяснил, что эти эмоции повышают риск внезапной сердечной недостаточности, называемой стрессовой кардиомиопатией, и других опасных заболеваний сердца.

Он также пояснил, что "психосоциальные факторы, такие как горе и депрессия, могут способствовать развитию инфаркта, сердечных заболеваний и остановки сердца … Многие исследования показали, что риск сердечного приступа возрастает в течение 24 часов после потери близкого человека”. Сердце подвергается огромному стрессу, а такие эмоции, как гнев, могут вызвать нерегулярные сердечные ритмы.

Но не только волна сильных эмоций может повредить ваше сердце. Повреждение сердца может развиться в результате длительного воздействия гормонов стресса. После обычной вспышки стресса организм должен прийти в норму. Но слишком сильное воздействие стресса может привести к повреждению.

Эти гормоны включают кортизол и адреналин, которые готовят организм к борьбе со стрессом. Это заставляет сердце биться быстрее, а кровеносные сосуды сужаются, чтобы помочь продвинуть кровь к центру тела. После того, как стресс проходит, ваше кровяное давление и частота сердечных сокращений должны замедлиться и вернуться к норме.

Однако если вы постоянно находитесь в состоянии стресса, это ограничивает время организма на восстановление и может привести к повреждению стенок артерий.

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