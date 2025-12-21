Врач Кардашова объяснила, почему от стресса «скручивает» живот

Опубликовано 21 декабря 2025, 15:251 мин.
Врач Кардашова объяснила, почему от стресса «скручивает» животОбъяснение врача
Замечали, что во время сильного волнения или стресса начинает болеть живот? Гастроэнтеролог София Кардашова объяснила, что это происходит из-за тесной связи между мозгом и кишечником, сообщает Мослента.
В момент стресса мозг посылает сигнал тревоги. В ответ организм вырабатывает гормоны — кортизол и адреналин. В небольшом количестве они помогают «мобилизоваться». Но если стресс становится постоянным, эти гормоны начинают вредить пищеварению.
Врач отмечает, что от хронического стресса может даже снизиться иммунитет, так как большая часть иммунных клеток находится именно в кишечнике.
Специалист советует освоить простые дыхательные упражнения для успокоения, наладить режим дня и питание. Если проблемы с желудком и стрессом стали частыми, стоит обратиться к врачу.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.