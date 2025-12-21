Врач Кардашова объяснила, почему от стресса «скручивает» живот

В момент стресса мозг посылает сигнал тревоги. В ответ организм вырабатывает гормоны — кортизол и адреналин. В небольшом количестве они помогают «мобилизоваться». Но если стресс становится постоянным, эти гормоны начинают вредить пищеварению.

Врач отмечает, что от хронического стресса может даже снизиться иммунитет, так как большая часть иммунных клеток находится именно в кишечнике.

Специалист советует освоить простые дыхательные упражнения для успокоения, наладить режим дня и питание. Если проблемы с желудком и стрессом стали частыми, стоит обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.