Врач назвал два продукта для выведения «плохого» холестерина из организма

По словам врача, для снижения уровня «плохого» холестерина нужно нормализовать уровень сахара в крови. Для этого нужно употреблять достаточно белка и клетчатки. Этим богаты, например, отруби. Кроме того, диетолог посоветовал обратить внимание на пектины. Их, как утверждает Ковальков, особенно много в несобранных вовремя яблоках. Врач сказал, что тёмные пятнышки с яблок можно срезать и заморозить, а потом есть.

Помимо этого, он порекомендовал убрать из рациона быстрые углеводы и оставить сложные. Ещё стоит решить проблемы, приводящие к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина. Это, например, гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.

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