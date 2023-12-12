Врач назвал два способа лечения заложенности носа

В ходе исследований Управления по контролю за продуктами и лекарствами США выяснилось, что лекарства, содержащие фенилэфрин, бесполезны при борьбе с заложенностью носа. Но если вы всё-таки хотите использовать это вещество, то доктор Мосли посоветовал его добавлять в спрей.

Кроме того, есть две вещи, которые помогают врачу избавиться от заложенности носа. Это подкладывание подушек и вдыхание ментолового пара. Пар разжижает слизь из носа. Если при этом ещё пить много воды, то можно защитить организм от обезвоживания во время болезни.