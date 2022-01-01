Врач назвал лучший рецепт для восстановления после новогодней ночи

Брюн отметил, что если новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Чтобы чувствовать себя лучше, можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, лёгкие белковые бульоны, капустный рассол.

Ещё Брюн сказал, что можно принять аптечные препараты янтарной кислоты. А вот чего не стоит делать после бурной ночи, так это заниматься спортом, ходить утром в баню и пить ещё спиртного.

Сегодня российский шеф-повар и ведущий кулинарной рубрики на ТВЦ «Завтрак с настроением» Антон Калер рассказал, что для продления срока годности новогодних салатов следует накрыть их плёнкой или крышкой и отправить в холодильник или на балкон.