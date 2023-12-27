Врач назвал малоизвестные признаки высокого уровня холестерина

Первый серьёзный признак того, что у вас повышен уровень холестерина, — это атеросклероз. Зачастую он не проявляется до тех пор, пока не случится сильная закупорка артерий. При этом у человека в зависимости от того, какая артерия повреждена, могут проявляться разные симптомы. К примеру, если у него коронарная артерия, то он может ощущать также боль в груди (стенокардию) или одышку (часто — во время физической активности).

Если холестерин накопился в артериях, которые ведут к мозгу, это может привести к внезапному онемению рук или ног либо ощущению слабости в них, проблемам с речью, невнятной речи, опущению мышц лица. Всё это — признаки инсульта, требующего срочной медицинской помощи.