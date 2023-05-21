Врач назвал наиболее полезное количество чашек чая в день

Однако ключевым моментом является умеренность, так как чрезмерное употребление чая может нарушить усвоение железа из-за тех же танинов. Чтобы воспользоваться преимуществами чая, важно не заменять им воду.

Тяжельников предостерегает от чрезмерного употребления чая, так как это может привести к бессоннице, повышенной возбудимости и мочегонному эффекту. Кроме того, Тяжельников подчеркнул, что для профилактики заболеваний недостаточно пить только чай. Очень важно правильно заваривать чай, используя воду с температурой почти 100 градусов Цельсия для черного чая и 60-80 градусов Цельсия для зеленого. Кроме того, свежезаваренный чай следует употреблять сразу же, чтобы максимально сохранить его полезные свойства.

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