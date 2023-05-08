Врач назвал признаки того, что у вас непереносимость глютена

По словам доктора Димпл Джангды, из-за непереносимости глютена человек может столкнуться с проблемами с пищеварением, вздутием живота. Потребление глютена приводит к запорам, диарее, рвоте. Кроме того, непереносимость глютена может привести к головным болям, болям в костях и суставах, беспокойству, депрессии, затуманиванию сознания онемению.

Один из наиболее заметных признаков непереносимости глютена - кожный зуд. Но если вы подозреваете у себя непереносимость глютена, то сначала убедитесь, что у вас не целиакия.