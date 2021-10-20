Врач назвал продукт, разрушающий мозг

Врач назвал продукт, разрушающий мозгВ больших количествах он приводит к серьёзным заболеваниям
Сахар способен отрицательно сказаться на работе мозга, отмечает врач Михаил Гинзбург. Об этом сообщил «Лайф» со ссылкой на интервью телеканала «Звезда».
По словам специалиста, наш организм не выработал способы метаболизма углеводов, которые были бы безопасны. Это значит, что если мы едим много сахара, то всасывается он очень быстро, так же быстро повышается и уровень глюкозы. А способов защиты от неблагоприятных последствий этого нет.
Медик добавляет, что при употреблении сахара в больших количествах могут развиться различные опухоли, метаболический синдром, сахарный диабет, гипертония. Негативно влияют такие углеводы и на когнитивные функции: у любителей сладкого с большей вероятностью возникнет болезнь Альцгеймера.
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