Врач назвал продукт, разрушающий мозг

Медик добавляет, что при употреблении сахара в больших количествах могут развиться различные опухоли, метаболический синдром, сахарный диабет, гипертония. Негативно влияют такие углеводы и на когнитивные функции: у любителей сладкого с большей вероятностью возникнет болезнь Альцгеймера.

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