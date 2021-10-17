Врач назвал способы остановить старение мозга

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Врач назвал способы остановить старение мозгаДля этого нужно обратить внимание на три компонента
Специалист-психофизиолог дал рекомендации для тех, кто заметил ухудшение памяти или снижение эффективности работы при выполнении нескольких задач сразу. Об этом пишет «Лайф».
Вячеслав Лебедев, психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес», рассказал, что может в молодом и среднем возрасте сделать человек для предотвращения когнитивных нарушений. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на материал радио Sputnik, специалист объяснил, что к когнитивным нарушениям относятся проблемы с памятью, с работой в режиме многозадачности и др. Для улучшения ситуации нужно постараться вести здоровый образ жизни.
Медик отмечает, что нужно обязательно учитывать три элемента здорового образа жизни. Это сон, питание и физическая активность. Они все должны быть в достаточном количестве.
Если же ЗОЖ не помогает, то необходимо обратиться к врачу, добавляет Вячеслав Лебедев.