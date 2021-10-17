Врач назвал способы остановить старение мозга

Медик отмечает, что нужно обязательно учитывать три элемента здорового образа жизни. Это сон, питание и физическая активность. Они все должны быть в достаточном количестве.

Если же ЗОЖ не помогает, то необходимо обратиться к врачу, добавляет Вячеслав Лебедев.