Врач назвал три причины, почему кофе может вызывать у вас усталость

В момент, когда действие кофеина прекращается, накопленный аденозин влияет на организм и вызывает сбой. В результате человек вновь начинает ощущать усталость.

Людям в целом рекомендуется спать восемь-девять часов каждую ночь. Кроме того, доктор Эш посоветовала ограничить потребление кофеина. Лучше всего в день выпивать одну-две чашки кофе. В этом случае у вас не разовьётся толерантность (привыкание) к кофеину и вам не придётся пить больше кофе.

Наконец, кофеин способствует выбросу адреналина. Впоследствии это тоже приводит к сбою в работе организма.

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