Врач назвал три продукта, которые снижают риск развития диабета 2 типа

Ещё одно дополнение к ежедневному рациону - это виноград конкорд, который содержит бактерии Akkermansia. Учёные обнаружили, что эти бактерии могут защитить от диабета, ожирения, метаболического синдрома. Также в состав этого винограда входят антоцианы и полифенолы, которые защищают иммунитет и кишечник.

Наконец, третий продукт - это соевые бобы. Известно, что употребление сои связано со снижением риска развития сахарного диабета на 23%. Эти бобы ускоряют обмен веществ и активизируют бурый жир за счёт того, что в них есть биологически активные вещества генистеин и даидзеин. Кроме того, они помогают чувствовать себя более сытым.

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