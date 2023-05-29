Врач назвал три продукта, которые снизят риск развития рака

Снижение уровня хронического воспаления - это один из способов сохранить здоровье и снизить вероятность развития рака. Кроме того, в исследовании, опубликованном в PLOS One, говорится, что соблюдение противовоспалительной диеты снижает риск летального исхода. Особенно это касается рака лёгких и рака желудка у мужчин.

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy назвала продукты, которые способствуют уменьшению воспаления.

Черника. За счёт большого количества антоцианидинов она помогает предотвратить повреждение ДНК и образование аномальных раковых клеток. Рекомендуется в день съедать 140 г черники.