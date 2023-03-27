Врач назвала болезнь, которая часто развивается у людей с плохим зрением

«Близорукость (миопия) — тоже большой бич офтальмологии. Её распространённость значительно выросла, и случаев высокой степени близорукости больше, чем средней. У таких пациентов тонкая роговица и большой зрительный нерв. Это предрасполагающие факторы к повышению внутриглазного давления и, соответственно, развитию глаукомы. Поэтому пациенты с близорукостью должны обследоваться у офтальмолога на предмет глаукомы ещё чаще», — сообщила специалистка.

Также она напомнила, что без лечения глаукомы можно за 5-6 лет полностью ослепнуть.