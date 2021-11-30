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Врач назвала фрукт, помогающий при запоре

Он часто встречается в ежедневном рационе
Запор - это крайне неприятный синдром. Однако справиться с ним поможет киви. Об этом подробнее рассказала доктор Меган Росси.
Врач назвала фрукт, помогающий при запоре

По словам доктора Меган России, ряд клинических исследований указывает на пользу киви при запорах. Эксперт посоветовала в течение двух недель съедать по одному такому фрукту. Затем можно увеличить их количество до трёх.

Врач назвала фрукт, помогающий при запоре

Так, согласно результатам исследования, проведённого в Мичиганском университете, два очищенных киви в день помогают бороться с хроническим запором. Кроме того, участники эксперимента сообщили, что газов в животе у них стало меньше, боли тоже стали менее интенсивными.

У киви есть и другие полезные свойства. Это, например, большое количество витамина С, которые укрепляет иммунную систему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Express
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