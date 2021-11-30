Врач назвала фрукт, помогающий при запоре

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Врач назвала фрукт, помогающий при запореОн часто встречается в ежедневном рационе
Запор - это крайне неприятный синдром. Однако справиться с ним поможет киви. Об этом подробнее рассказала доктор Меган Росси.
По словам доктора Меган России, ряд клинических исследований указывает на пользу киви при запорах. Эксперт посоветовала в течение двух недель съедать по одному такому фрукту. Затем можно увеличить их количество до трёх.
Так, согласно результатам исследования, проведённого в Мичиганском университете, два очищенных киви в день помогают бороться с хроническим запором. Кроме того, участники эксперимента сообщили, что газов в животе у них стало меньше, боли тоже стали менее интенсивными.
У киви есть и другие полезные свойства. Это, например, большое количество витамина С, которые укрепляет иммунную систему.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Express