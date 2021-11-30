Врач назвала фрукт, помогающий при запоре

Так, согласно результатам исследования, проведённого в Мичиганском университете, два очищенных киви в день помогают бороться с хроническим запором. Кроме того, участники эксперимента сообщили, что газов в животе у них стало меньше, боли тоже стали менее интенсивными.

У киви есть и другие полезные свойства. Это, например, большое количество витамина С, которые укрепляет иммунную систему.

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