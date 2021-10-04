Врач назвала негативные последствия для здоровья неправильной позы за компьютером

Врач назвала негативные последствия для здоровья неправильной позы за компьютеромПравильная поза тоже описана
По словам Пастарнак, после рабочего дня, проведённого за компьютером, может возникать ощущение сильной усталости. Причиной тому может быть нарушение снабжения мозга кислородом из-за неправильной позы.
«Если мы долго сидим и смотрим в монитор, то мы неправильно держим голову. В таком положении голова наклонена вперёд и от этого напрягаются мышцы шеи, что вызывает нарушение кровообращения в шейном отделе и провоцирует головную боль и плохое самочувствие. Кроме того, в таком положении мы сводим плечи и сутулимся. Это оказывает давление на грудную клетку, что мешает дыханию. Нарушение снабжения головного мозга кровью и кислородом приводит к сонливости и усталости», — пояснила ортопед.
Она также перечислила простые правила, которые помогут избежать неприятный ощущений. Сидя за компьютером, спину надо держать ровно, в естественном положении, голову не стоит задирать или опускать — монитор должен быть на уровне глаз. Также нужно расслабить плечи и держать локти под углом от 90 до 120 градусов. Стопы ног лучше держать на поверхности пола. Кроме того, стоит хотя бы один раз в час вставать из-за стола и двигаться не меньше минуты.