Врач назвала вещество, от которого нельзя отказываться худеющим

Вообще белок, по словам специалиста, нужно есть во время каждого приёма пищи. Это может быть творог, яйца, отварная курица. А в завтраке в идеале должна содержаться растительная клетчатка: получить её можно из огурцов, помидоров, шпината.

При этом если человеку нужно, наоборот, набрать вес, то эксперт советует вместо белка есть каши.

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