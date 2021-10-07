Врач назвала вещество, от которого нельзя отказываться худеющим

Врач назвала вещество, от которого нельзя отказываться худеющимИначе сбросить вес не получится
Зухра Павлова, кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, подчёркивает, пишет "Лайф", что при снижении веса крайне важно не отказываться от белка. Это может привести к набору веса, как было с её пациенткой, которая после исключения из рациона белковых продуктов набрал пять килограммов.
Вообще белок, по словам специалиста, нужно есть во время каждого приёма пищи. Это может быть творог, яйца, отварная курица. А в завтраке в идеале должна содержаться растительная клетчатка: получить её можно из огурцов, помидоров, шпината.
При этом если человеку нужно, наоборот, набрать вес, то эксперт советует вместо белка есть каши.
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