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Врач назвала вещество, от которого нельзя отказываться худеющим

Иначе сбросить вес не получится
Диетолог Зухра Павлова отметила важную особенность составления рациона во время похудения. Об этом сообщает "Лайф".
Врач назвала вещество, от которого нельзя отказываться худеющим

Зухра Павлова, кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, подчёркивает, пишет "Лайф", что при снижении веса крайне важно не отказываться от белка. Это может привести к набору веса, как было с её пациенткой, которая после исключения из рациона белковых продуктов набрал пять килограммов.

Врач назвала вещество, от которого нельзя отказываться худеющим

Вообще белок, по словам специалиста, нужно есть во время каждого приёма пищи. Это может быть творог, яйца, отварная курица. А в завтраке в идеале должна содержаться растительная клетчатка: получить её можно из огурцов, помидоров, шпината.

При этом если человеку нужно, наоборот, набрать вес, то эксперт советует вместо белка есть каши.

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