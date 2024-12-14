Врач назвала занятия спортом способом повышения IQ

Павлова отметила, что учёные проанализировали данные 14 исследований о связи спорта и развития интеллекта у детей и подростков. В результате выяснилось, что спорт всегда оказывает положительное влияние на мозговую деятельность вне зависимости от возраста, уровня физической подготовки и текущего IQ человека.

По словам эксперта, согласно исследованиям, спорт поспособствовал улучшению IQ детей на четыре пункта, а это сравнимо с дополнительным годом обучения. И взрослые в этом отношении ничем не отличаются.

Врач отметила, что у ведущих активный образ жизни людей мышление дольше остаётся гибким. Физическая активность также — эффективный способ профилактики старческого слабоумия.

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