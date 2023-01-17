Врач: не спутайте аллергию на холод с этими болезнями

Врач: не спутайте аллергию на холод с этими болезнямиУ первого состояние специфические проявления
Заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина рассказала, что такое аллергия на холод и с чем её можно спутать.
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По словам врача, аллергию на холод иногда можно спутать с контактной крапивницей.Последняя возникает из-за аллергии на материалы одежды.
Что касается холодовой аллергии, то у неё проявления специфические. Эксперт описывает опыт пациентов: «Я вышел на улицу, и у меня через пять минут отекли руки, отекли губы. На открытых частях тела — руках, лице — появились волдыри, красные пятна. Зашёл в теплое помещение — и вскоре всё прошло». Врач уточнила, что если такие симптомы стабильно повторяются вне зависимости от надетой одежды, то, скорее всего, речь идёт об аллергии на холод.
Аналогичные симптомы могут давать и некоторые аутоиммунные, вирусные и другие заболевания.