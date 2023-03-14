Врач объяснил, чем бодибилдинг вреден для здоровья

Марк Озолинь подчеркнул, что нередко бодибилдеры прибегают к помощи анаболических стероидов, чтобы быстрее «накачать» тело. Но приём этих препаратов приводит к ухудшению общего состояния здоровья.

По словам врача, использование анаболиков ведёт не только к гормональным проблемам, но и к последствиям для печени, возрастанию риска тромбозов, а значит, инфарктов, и инсультов. В связи с этим растёт и риск преждевременной смерти.

Тренер Виктор Колесников отметил, что приём таких стимуляторов увеличивает риск развития рака и аневризм. При этом так просто уйти от употребления стероидов не получится, — формируется устойчивая психоэмоциональная зависимость.

Кроме того, бодибилдер снова возвращается к тренировкам на анаболических стероидах. И даже если полностью завязать с фармакологией, уйти от тренировок на стероидах не получится.

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