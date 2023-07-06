Врачи объяснили, как легко похудеть без диет

Доктор Тим Спектор, врач и специалист-эпидемиолог, в недавнем выпуске подкаста BBC Sounds Just One Thing обсудил идею ограниченного по времени приёма пищи с экспертом по диетологии Майклом Мозли.

Ограниченное по времени питание связано с прерывистым голоданием. По словам доктора Спектора, оптимальный вариант при этом - соотношение 14:10. То есть голодание в течение 14 часов и приём пищи в пределах 10-часового окна ежедневно.

Другими словами, вы не меняете свой рацион, а корректируете время, в течение которого едите.