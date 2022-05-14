Врач объяснил, как подготовить своё тело к лету

Главная опасность для людей, которые хотят заниматься и подготовить себя к лету — инфаркт. Кроме того, что человек может быть не подготовлен к большим нагрузкам, может ещё быть и скрытая гипертония.

Перед началом интенсивных занятий спортом необходимо пройти обследование, сдать анализы, проверить давление и состояние сердца, а также сделать флюорографию. По словам Мелехина, без объективной оценки здоровья заниматься спортом нельзя.

Гипертония может никак не проявляться даже при давлении 160 и выше, а проявится как раз в момент тренировки, из-за чего могут быть серьёзные последствия.

«Невылеченная гипертоническая болезнь — это не только противопоказание для занятий спортом, она опасна для жизни, потому что от неё страдают сосуды и сердце», — подчеркнул эксперт.

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