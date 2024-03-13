Врач объяснил, как солёная пища убивает наш организм

Недавние исследования показывают, что соль может повышать кровяное давление ещё и путём изменения микробиома кишечника. Она приводит к уменьшению количества полезных микробов и ключевых метаболитов, которые они производят из клетчатки. Эти метаболиты способны снизить воспаление в кровеносных сосудах, расслабить их, приводя к снижению артериального давления.

Высокий уровень соли может отравить практически любой микроб. При этом современные диеты часто содержат слишком много натрия.

Рацион с повышенным содержанием натрия и более высокие уровни натрия в стуле в значительной степени связаны с метаболическими нарушениями. В том числе с повышенным уровнем сахара в крови, жировой болезнью печени и увеличением веса. Одно исследование показало, что увеличение потребления на каждый 1 г в день увеличивает риск ожирения на 15%. Результаты другого исследования продемонстрировали, что те, кто придерживался диеты из ультраобработанных продуктов в течение двух недель, съедали примерно на 500 калорий больше и весили примерно на 0,9 кг больше по сравнению с теми, кто придерживался диеты с минимальной обработкой.

Одна из причин, по которой потребление большого количества соли может привести к увеличению веса, связана тем, что натрий увеличивает тягу к еде.

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