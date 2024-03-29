Врач объяснил, как высокое кровяное давление вредит почкам

Врач предупредил, что гипертония может вызвать ослабление кровеносных сосудов почек и повреждение почек. К тому же по мере развития хронической болезни почек у многих возникает гипертония и наоборот.

Одна из самых важных вещей, которые можно сделать при хроническом заболевании почек, — это контролировать артериальное давление.

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