Врач объяснил, почему переедание вредит иммунитету

Врач в интервью радио Sputnik предупредила, что если не контролировать количество потребляемой пищи, то проблемы со здоровьем неизбежны. Во-первых, переедание может повлиять на пищеварительную систему. Может нарушиться усвоение питательных веществ.

Во-вторых, постоянное переедание может привести к проблемам в работе иммунной системы. «Частично те продукты, которые не могут перевариться, проходят в неизменном виде по пищеварительному тракту, вызывая процессы гниения. Это нарушает работу микробиоты кишечника, полезных бактерий, уменьшает их разнообразие и количество. А микробиота кишечника влияет в том числе на иммунный ответ организма», — пояснила врач. Ожирение, в свою очередь, тоже влияет на иммунитет.

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