Врач объяснил, почему у вас могут выпадать волосы

Волосы могут выпадать не только при генетической предрасположенности к этому, но и из-за стресса. Это называется телогеновой алопецией. Часто она возникает через три месяца после родов у женщины. Прежде чем волосы сами отрастут, может пройти шесть-девять месяцев.

Способствовать выпадению волос может диета с низким содержанием белка, недостаточное потребление калорий, значительная потеря веса за короткий срок.

К повреждению волосяных фолликулов может привести постоянное ношение тугих причёсок, использование средств для укладки, химическая обработка волос. В результате волосы начнут выпадать.

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