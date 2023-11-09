Врач объяснил, почему у вас могут выпадать волосы

Врач объяснил, почему у вас могут выпадать волосыЕсть несколько причин
Эксперт из Медицинского колледжа Бэйлора доктор Оетева Ойеринде отметил, что в день терять 50-100 волосинок - это норма. Кроме того, существует большое количество профилактических мер, позволяющих свести к минимуму выпадение волос.
Выпадение волос может быть связано с несколькими факторами. Это недостаток питательных веществ, генетические нарушения, гормональный дисбаланс, приём некоторых лекарств, аутоиммунные заболевания, инфекции, стресс, нормальное старение.
У женщин и мужчин алопеция (выпадение волос) проявляется по-разному. Мужчины, когда лысеют, теряют волосы на макушке и лобной части головы. Это также может привести к полному облысению в этих областях. У женщин же очень редко наблюдается полное облысение, а теряют волосы они по всей голове, особенно в центральной части.
Волосы могут выпадать не только при генетической предрасположенности к этому, но и из-за стресса. Это называется телогеновой алопецией. Часто она возникает через три месяца после родов у женщины. Прежде чем волосы сами отрастут, может пройти шесть-девять месяцев.
Способствовать выпадению волос может диета с низким содержанием белка, недостаточное потребление калорий, значительная потеря веса за короткий срок.
К повреждению волосяных фолликулов может привести постоянное ношение тугих причёсок, использование средств для укладки, химическая обработка волос. В результате волосы начнут выпадать.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.