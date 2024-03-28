Врач объяснил, ухудшает ли аспирин дыхание у некоторых людей

Врач объяснил, ухудшает ли аспирин дыхание у некоторых людейБудьте осторожны
Для некоторых людей с респираторным заболеванием, обострённым приёмом аспирина (AERD), также известным как триада Самтера, весна может оказаться очень неприятным периодом. Доктор Анджела Дональдсон, отоларинголог клиники Майо, несколько лет подряд изучает эту трудно диагностируемую болезнь.
При AERD человек может столкнуться с кашлем, хрипами, давлением в пазухах. У таких пациентов ещё наблюдаются признаки ужасной астмы, полипы в носу и аллергия на аспирин. Приём аспирина усугубляет ситуацию с астмой и носовыми пазухами.
Наряду с аспирином у людей, страдающих AERD, могут возникнуть проблемы при приёме нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен и напроксен. НПВП или аспирин также могут входить в состав различных лекарств. Например, от простуды.
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