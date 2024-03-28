Врач объяснил, ухудшает ли аспирин дыхание у некоторых людей

При AERD человек может столкнуться с кашлем, хрипами, давлением в пазухах. У таких пациентов ещё наблюдаются признаки ужасной астмы, полипы в носу и аллергия на аспирин. Приём аспирина усугубляет ситуацию с астмой и носовыми пазухами.

Наряду с аспирином у людей, страдающих AERD, могут возникнуть проблемы при приёме нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), таких как ибупрофен и напроксен. НПВП или аспирин также могут входить в состав различных лекарств. Например, от простуды.

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