Врач объяснил, в каких случаях детям вредно есть шаурму

Однако важно учитывать качество ингредиентов и правильную термическую обработку. Недожаренное мясо или его неправильное хранение могут вызвать пищевые отравления. К тому же, шаурма часто бывает слишком жирной из-за масла и соусов, что вредно для детей, особенно если у них есть проблемы с пищеварением.

Шаурма — калорийное блюдо, и детям можно ее есть в разумных количествах, если состав адаптирован. Самый нежелательный компонент — это магазинные соусы. Чтобы сделать шаурму более подходящей для ребенка, можно приготовить домашний соус на основе натурального йогурта и добавить немного лимонного сока или чеснока.

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