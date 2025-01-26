Врач объяснил, в каких случаях детям вредно есть шаурму

Опубликовано 26 января 2025, 11:321 мин.
Врач объяснил, в каких случаях детям вредно есть шаурмуКогда шаурма может быть вредна для детей
Шаурма, если правильно приготовлена, может быть полезным и сбалансированным блюдом. Ольга Тарасова, кандидат медицинских наук, объясняет, что идеальная шаурма включает цельнозерновую лепешку, свежие овощи, качественное мясо (например, курицу или говядину) и простые соусы, такие как оливковое масло или горчица.
Однако важно учитывать качество ингредиентов и правильную термическую обработку. Недожаренное мясо или его неправильное хранение могут вызвать пищевые отравления. К тому же, шаурма часто бывает слишком жирной из-за масла и соусов, что вредно для детей, особенно если у них есть проблемы с пищеварением.
Шаурма — калорийное блюдо, и детям можно ее есть в разумных количествах, если состав адаптирован. Самый нежелательный компонент — это магазинные соусы. Чтобы сделать шаурму более подходящей для ребенка, можно приготовить домашний соус на основе натурального йогурта и добавить немного лимонного сока или чеснока.
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