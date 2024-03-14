Врач объяснила, как женщинам защититься от истончения костей с возрастом

Когда нам исполняется 35 лет, качество и плотность наших костей снижаются. Потому что остеобласты работают уже активнее, чем остеокласты. В результате человек теряет немного костной ткани: менее 1% в год.

Этот эффект значительно усиливается у женщин в постменопаузе, когда уровень эстрогена, вырабатываемого организмом, резко снижается. Это приводит к сокращению количества остеобластов и увеличению продолжительности жизни остеокластов.

Такое состояние, как остеопения, может возникнуть у человека при потере определённого уровня плотности костей. И если плотность снижается настолько, что кости легко ломаются, то развивается уже остеопороз. К сожалению, ни у того, ни у другого состояния нет никаких симптомов.

Важный способ защиты костей - это сбалансированное, разнообразное и богатое кальцием питание. Если вы едите молоко, яйца, сыр, то, скорее всего, получаете уже достаточно кальция.

Помимо этого, важно, чтобы уровень витамина D в организме находился в норме. Предотвратить или отсрочить прогрессирование остеопороза способны также физические упражнения, особенно силовые тренировки. После менопаузы эффективность занятий спортом во многом зависит от уровня кальция и витамина D в организме.

Кроме того, доступны различные виды лекарств, которые могут лечить остеопороз или замедлять его прогрессирование.

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