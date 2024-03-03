Врач объяснила, кому вредна утренняя зарядка

Утренняя зарядка может ухудшить состояние людей с хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы или у кого высокий риск развития таких болезней. Также не рекомендуется утренняя зарядка тем, у кого диагностированы болезни суставов, онкология или даже обычная простуда.

Здоровому человеку утренняя зарядка пойдёт на пользу, но только в случае подготовки: не стоит выполнять упражнения сразу после пробуждения, это может привести к головокружению и общему ухудшению самочувствия. Нужно подождать некоторое время, выпить воды. По утрам лучше выполнять простые упражнения, при этом помещение, в котором проводится зарядка, нужно предварительно хорошо проветрить.

«Если приступить к физнагрузкам, только встав с постели, может закружиться голова, подскочить артериальное давление, ускориться пульс. Поэтому сначала лучше умыться и принять душ, выпить воды, съесть сбалансированный завтрак. Тогда зарядка поможет улучшить качество жизни и самочувствие, получить энергию», — рассказала врач.

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