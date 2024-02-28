Врач объяснила, почему нам так хочется сахара и углеводов, даже если мы придерживаемся здоровой диеты

Падение уровня сахара в крови. Сахар — основной источник энергии для всех животных. Даже при отсутствии на языке рецепторов, отвечающих за сладкий вкус, у животного может развиться сильная тяга к сахару.

Нейроны, реагирующие на сахар, активируются, при его попадании в кишечник. Это может повысить аппетит и заставить вас хотеть съесть больше.

В долгосрочной перспективе исследования показывают, что рацион с высоким содержанием сахара может повлиять на настроение, пищеварение и воспаление в кишечнике.

Также регулярное употребление сладкой пищи и продуктов с большим количеством углеводов может привести к быстрым скачкам и падениям уровня глюкозы в крови.

Падение дофамина и серотонина. Дофамин участвует в работе центров вознаграждения и удовольствия мозга. При употреблении сладких и богатых углеводами продуктов может произойти выброс дофамина. Это даёт человеку приятные ощущения и усиливает его тягу к еде.

Серотонин, гормон хорошего самочувствия, подавляет аппетит. Низкоуглеводные диеты могут снизить уровень серотонина и ухудшить настроение. Правда, недавний систематический обзор предполагает наличие слабой связи между этими диетами и риском тревоги и депрессии.

Женщины по сравнению с мужчинами, как правило, жаждут большего количества продуктов с высоким содержанием углеводов. Среди предменструальных симптомов выделяются ощущение раздражительности, усталость, депрессия. Все они могут быть связаны со снижением уровня серотонина.