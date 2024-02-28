Врач объяснила, почему нам так хочется сахара и углеводов, даже если мы придерживаемся здоровой диеты

Врач объяснила, почему нам так хочется сахара и углеводов, даже если мы придерживаемся здоровой диетыЕсть четыре основные причины
Падение уровня сахара в крови. Сахар — основной источник энергии для всех животных. Даже при отсутствии на языке рецепторов, отвечающих за сладкий вкус, у животного может развиться сильная тяга к сахару.
Нейроны, реагирующие на сахар, активируются, при его попадании в кишечник. Это может повысить аппетит и заставить вас хотеть съесть больше.
В долгосрочной перспективе исследования показывают, что рацион с высоким содержанием сахара может повлиять на настроение, пищеварение и воспаление в кишечнике.
Также регулярное употребление сладкой пищи и продуктов с большим количеством углеводов может привести к быстрым скачкам и падениям уровня глюкозы в крови.
Падение дофамина и серотонина. Дофамин участвует в работе центров вознаграждения и удовольствия мозга. При употреблении сладких и богатых углеводами продуктов может произойти выброс дофамина. Это даёт человеку приятные ощущения и усиливает его тягу к еде.
Серотонин, гормон хорошего самочувствия, подавляет аппетит. Низкоуглеводные диеты могут снизить уровень серотонина и ухудшить настроение. Правда, недавний систематический обзор предполагает наличие слабой связи между этими диетами и риском тревоги и депрессии.
Женщины по сравнению с мужчинами, как правило, жаждут большего количества продуктов с высоким содержанием углеводов. Среди предменструальных симптомов выделяются ощущение раздражительности, усталость, депрессия. Все они могут быть связаны со снижением уровня серотонина.
Потеря жидкости и снижение уровня сахара и соли в крови. К примеру, низкоуглеводная диета может снизить уровень инсулина, уменьшая задержку натрия и воды.
Диеты с очень низким содержанием углеводов , как и кетогенные диеты, вызывают «кетоз», то есть состояние, при котором организм переключается на использование жира в качестве основного источника энергии, отходя от обычной зависимости от углеводов.
Кетоз часто приводит к увеличению выработки мочи. Это ещё больше способствует потенциальной потере жидкости, электролитному дисбалансу и тяге к соли.
Высокий уровень стресса или эмоционального потрясения. К тяге к вредной пище могут привести скука, стресс и различные эмоциональные потрясения. Это связано с тем, что гормоны, связанные со стрессом, могут влиять на наш аппетит, сытость и пищевые предпочтения. Например, гормон стресса кортизол может способствовать возникновению тяги к сладкой пище. Исследование 2001 года с участием 59 женщин в пременопаузе, подвергшихся стрессу, показало, что он привёл к более высокому потреблению калорий. Недавнее исследование также продемонстрировало, что хронический стресс в сочетании с высококалорийной диетой заставляет есть больше и увеличивает тягу к сладким продуктам.
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